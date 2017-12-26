العاصمة التشادية تتزين استعداداً لاستقبال أردوغان

تزينت شوارع العاصمة التشادية أنجمينا بالعلمين التشادي والتركي لاستقبال الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء.

وجرى رفع أعلام البلدين على الشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي، قبيل وصول الرئيس أردوغان اليوم في إطار جولته الإفريقية.

كما اتخذت السلطات التشادية تدابير أمنية واسعة استعدادا للزيارة.

وينتظر العديد من ممثلي المنظمات المدنية التركية ومواطنون تشاديون في المطار وصول الرئيس التركي، بينهم نحو 200 تشادي من أصول تركية بقي أجدادهم هناك منذ أيام الدولة العثمانية، ويعرفون بسم "أبشا".

ويكن الشعب التشادي الكثير من الحب والود للرئيس أردوغان على خلفية دعمه للمظلومين حول العالم.

وغادر الرئيس التركي أردوغان، ظهر اليوم الثلاثاء، العاصمة السودانية الخرطوم متوجهاً إلى تشاد ثاني محطات جولته الإفريقية التي تشمل السودان وتشاد وتونس.