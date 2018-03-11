صاعقة تقتل 16 أثناء قداس في كنيسة جنوبي رواندا

لقى 16 مصرعهم وأصيب 140 آخرون عندما ضربت صاعقة كنيسة جنوبي رواندا.

وقال رئيس بلدية منطقة "نياروغورو" التي تقع بها الكنيسة، فرانسوا هابيتيغيكو، في تصريحات للصحفيين، الأحد، إن الصاعقة ضربت الكنيسة خلال إقامة قداس.

وأضاف هابيتيغيكو أن الحادثة أسفرت عن مصرع 16 وإصابة 140.

بينما صرح مسؤول للتلفزيون الحكومي بأنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات، وخرج غالبيتهم بعد تلقي إسعافات، بينما بقى 17، بينهم اثنان في حالة حرجة.

وأوضح أن مبنى الكنيسة لم يكن مزودا بمانع صواعق.

وتشهد منطقة نياروغورو الجبلية العديد من الصواعق خلال فترة الأمطار.

ويوم الجمعة، أصيب 18 طالبا جراء صاعقة بمدينة روسينج جنوبي البلاد، وتوفى أحدهم لاحقا متأثرا بإصابته.

وحسب وزارة إدارة الكوارث وشؤون اللاجئين في رواندا، لقي 30 شخصا مصرعهم وأصيب 61 جراء الصواعق في عام 2016.