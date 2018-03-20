إصابات في إطلاق نار بمدرسة ثانوية بولاية ماريلاند الأمريكية

أسفر إطلاق نار، الثلاثاء، بمدرسة ثانوية في ولاية ماريلاند جنوبي العاصمة الأمريكية واشنطن، عن سقوط جرحى، وفق إعلام محلي.

وأفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية أن عددا كبيرا لم تحدده من الأشخاص أصيبوا بإطلاق نار داخل مدرسة ثانوية في ولاية ماريلاند.

من جانبه، أكد مكتب رئيس الشرطة المحلية في "سانت ماري"، إحدى مقاطعات الولاية، عبر "تويتر"، وقوع الحادث في مدرسة "غريت ميلز"، داعيا ذوي الطلاب لتجنب إحضارهم إلى المدرسة.

فيما أشارت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إلى أن إدارة مدرسة "غريت مايلز" قررت إغلاق أبوابها لحين انتهاء التحقيقات، دون تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادثة.

كما نشرت شرطة ماريلاند تغريدة أشارت فيها إلى أن هيئات إنفاذ القانون في مقاطعة "سانت ماري" توجهت للتحقيق في ملابسات الحادث.