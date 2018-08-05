طلاب أتراك متطوعون يقدمون هدايا لتلاميذ مدرسة بالنيجر

قدّم طلاب متطوعون من تركيا، اليوم الأحد، هدايا لتلاميذ مدرسة ابتدائية في قرية تابعة لعاصمة النيجر، نيامي؛ في إطار "برنامج تبادل الخبرات 2018"، بإشراف من وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا".

ووفق مراسل الأناضول، زار عدد من الطلاب الأتراك مدرسة في قرية "كنازي" بالنيجر، واطلعوا على أعمال ترميم المدرسة والمسجد التابع لها.

وفي حديث للأناضول، قال ذكي أوزتورك، الطالب في قسم الحقوق بجامعة سلجوق التركية، إنهم قدموا هدايا إلى التلاميذ في المدرسة.

ويهدف "برنامج تبادل الخبرات 2018" إلى بناء "جسور الصداقة" بين الطلاب في مختلف الجامعات التركية وجامعات إفريقيا وآسيا والبلقان والشرق الأوسط وجميع المناطق التي تعمل "تيكا" على إطلاق مشاريع خدمية فيها.

ومن المقرر، في إطار البرنامج، أن يزور حوالي 500 طالب تركي 30 دولة لغاية 8 سبتمبر/أيلول القادم، للاطلاع على مشاريع تركيا ومنظمات المجتمع المدني التركية في هذه الدول.