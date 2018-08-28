إقبال كيبر من السياح على زيارة جزيرة السلاحف العملاقة بزنجبار

تتميز جزيرة تشانغو الواقعة في المحيط الهندي قبالة السواحل الشرقية لإفريقيا بكونها إحدى الجزر القليلة التي تمثل موطنا للسلاحف العملاقة.

تتبع تشانغو لزنجبار، المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي ضمن تنزانيا، وتبعد 5.6 كم عن زنجبار، ويمكن الوصول إليها بقوارب خشبية.

يتوافد السياح على الجزيرة للاستمتاع بمشاهدة السلاحف العملاقة وإطعامها الخس والفواكه.

وتتجول السلاحف في أنحاء الجزيرة، إلا أنها تنسحب إلى منطقة المستنقعات في فترة وضع البيض.

وتحمل كل سلحفاة في الجزيرة، عمرها مكتوبا على ظهرها، ويبلغ عمر السلحفاة الأكبر سنا 193 عاما.

وتعرف الجزيرة باسم جزيرة السلاحف، وجزيرة السجن؛ لأنها استخدمت في القرن التاسع عشر لاحتجاز العبيد قبل بيعهم.











