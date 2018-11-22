قتلى في هجوم على مقر شركة فرنسية للتنجيم في النيجر

هاجم مسلحون فجر اليوم مقراً تابعا لشركة "فوراكو" الفرنسية للتنجيم في أقصى جنوب شرق النيجر، قريباً من الحدود النيجيرية، ما أسفر عن مقتل سبعة موظفين ومسؤول محلي، وفق الشركة.

وأفاد بيان للشركة أن "مجموعة من الإرهابيين هاجمت المبنى حيث كان فريق من عمال الحفر والأخصائيين التقنيين التابعين لفوراكو يأخذون قسطا من الراحة في قرية تومور في جنوب شرق النيجر. فتح المهاجمون النار على الموظفين الذين كانوا نائمين فقتلوا ثمانية أشخاص" وأصابوا خمسة بجروح.

هذا وتستأجر شركة فوراكو شركة خاصة للحماية، لكن أعضاءها كانوا غائبين لدى وقوع الحادث.

وشركة "فوراكو" الفرنسية هي أكبر شركة حفر مناجم في النيجر ومتواجدة هناك منذ 2001. علماً أنها لم تعلن جنسيات القتلى.

وقد استولى المهاجمون و، لدى انسحابهم، على مركبتين.

والهجوم هو الثاني خلال أقل من شهر، إذ شن مسلحون في الـ18 من الشهر الجاري هجوما مسلحاً بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو وقتلوا رجلي درك على الأقل.

وقد أعلنت حركة بوكو حرام الإرهابية مسؤوليتها عن الهجومين.