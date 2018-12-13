السجن مدى الحياة لاثنين من آكلي لحوم البشر في جنوب إفريقيا

ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الخميس، أن محكمة في جنوب إفريقيا أصدرت حكما بالسجن مدى الحياة على شابين متهمين بأكل لحوم البشر، حيث أكد القاضي أنهما ارتكبا "أبشع جريمة".

وحكم القاضي بيتر أولسن، الأربعاء، على نينو مباثا (33 عاما) ولونجيساني ماوبوبان (32 عاما) بالسجن مدى الحياة لقتل فتاة تدعى "زانيلي هلاتشوايو" العام الماضي، بحسب المصدر نفسه.

وتم اعتقال مباتا، وهو يعمل معالجا، بعد تسليم نفسه في مركز للشرطة في "إيستكورت"، وهي بلدة في مقاطعة "كوازولو ناتال"، حيث كان يحمل حقيبة تحتوي على ساق بشرية وذراع، وقال للضباط إنه "تعب من تناول اللحم البشري".

ورفضت الشرطة تصديق ادعاءاته حتى اصطحبوه إلى منزله حيث تم العثور على المزيد من الأعضاء البشرية، فيما تمت تبرئة رجل ثالث كان قد ألقي القبض عليه مع سبعة آخرين.

وأكدت المحكمة أن "هلاتشوايو (24 عامًا) قتلت من أجل الحصول على أعضاء جسدها"، بحسب وسائل إعلام محلية.

يذكر أن جلسات استماع سابقة في إيستكورت شهدت تجمعا لسكان غاضبين خارج المحكمة للاحتجاج على هذه الجريمة المروعة.

يشار أن القانون في جنوب إفريقيا ينص على أن تشويه الجثة ضمن الجرائم الجنائية.