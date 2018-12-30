الجيش الصومالي يقتل 30 من مسلحي الشباب في عملية إنزال جوي جنوب الصومال

قتل 30 من عناصر حركة الشباب في عملية إنزال جوية، على مركز تدريب في مدينة جلب بإقليم جوبا الوسطى جنوبي الصومال بحسب مصدر عسكري.

وقال قائد الفرقة 43 في الجيش، الضابط علي محمد محمود، لإذاعة صوت الجيش، الأحد، إن قوات صومالية خاصة، بالتعاون مع وحدات من الجيش الأمريكي نفذت الليلة قبل الماضية عملية انزال جوي، على مركز تدريب عسكري لمسلحي الشباب بينهم قياديون أجانب في مدينة جلب.

وأضاف الضباط أن العملية اسفرت عن مقتل 30 من مسلحي الشباب بينهم 4 قياديين، وأحدهم سوري يدعى اويس أبو حمزة، وآخر ليبي يدعى حسن القيادي ابو يحيى.

وأكد المصدر أن المركز العسكري الذي تعرض للعملية الأمنية كان لتدريب الانتحاريين، وتجهيز العبوات الناسفة.