قراصنة يختطفون سفينة شحن روسية ويحتجزون 6 بحارة روس

أكدت السفارة الروسية في جمهورية بنين، غرب إفريقيا، السبت، خبر اختطاف ستة بحارة روس في هجوم لقراصنة على سفينة شحن روسية في خليج غينيا، شرق أفريقيا.

وقالت السفارة في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك" إن القراصنة هاجموا السفينة MSC MANDY التي ترفع علم بنما، في منطقة المياه الإقليمية لبنين في الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري، حسبما نقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضافت: "كان هناك 24 شخصا على متن السفينة معظمهم من الرعايا الروس".

وأوضحت السفارة أن "المهاجمين احتجزوا ستة أشخاص كرهائن بينهم القبطان"، وأن جميع البحارة المخطوفين هم "مواطنون روس".

والجمعة، أعلنت السفارة أن السفينة كان على متنها 20 مواطنا روسيا وأربعة أوكرانيين واثنين آخرين من جورجيا.

وقالت إن البعثة الدبلوماسية الروسية أبلغت مقر البحرية لبنين بالحادث، وتتواصل مع السلطات هناك لمعرفة المستجدات.

كما ذكرت السفارة أنها تبذل كل جهد ممكن لمساعدة المواطنين الروس.

ولم يتضح بعد الدافع وراء عملية الخطف أو الجهة التي تقف وراءها.