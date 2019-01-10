الكونغو.. فوز تاريخي لمرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية

فاز فيليكس تشيسيكيدي، أحد زعماء المعارضة، في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الخميس، والتي جرت في 30 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، وفق ما أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة.



وكشفت النتائح الرسمية حصول"تشيسيكيدي" على 7 ملايين و51 ألفا و13 صوتا صحيحا، أي 38,57% من أصوات المقترعين، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.



وجاءت النتيجة "مفاجأة للكثيرين" إذ لم يكن ينظر لتشيسيكيدي على أنه مرشح رئيسي في الانتخابات، وفق المصدر ذاته.



كما يعد هذا الفوز تاريخي، فهذه أول مرة يفوز فيها مرشح للمعارضة بالرئاسة في أكبر بلد في جنوب الصحراء الكبرى، فهي تمثل أول انتقال ديمقراطي للسلطة منذ الاستقلال عن بلجيكا عام 1960 .



واللافت أيضا في هذه الانتخابات هو أن مرشح السلطة، وزير الداخلية السابق إيمانويل رمضاني شاداري، جاء في المرتبة الثالثة بنسبة 23,8% من الأصوات.



وحل "شاداري" خلف المرشح الثاني للمعارضة المنقسمة على نفسها مارتن فايولو، الذي حصل على 34,8% من الأصوات.



من جهته، استنكر فايولو نتائج الانتخابات، وقال إنه "تم تزويرها".



ومن المقرر أن تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية لهذه الانتخابات بحلول 15 يناير/ كانون الثاني الجاري؛ على أن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية في 18 من الشهر ذاته.



وقد تنافس 21 مرشحًا على منصب الرئاسة، خلفًا للرئيس الحالي جوزيف كابيلا، الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة متتالية.



وتولى "كابيلا" مقاليد الحكم في بلاده عام 2001، خلفا لوالده لوران ديزيريه كابيلا، وقرر خلال الانتخابات المقبلة، دعم وزير داخليته السابق إيمانويل رامازاني شاداري.



يشار الى أن نحو 40 مليون ناخب يحق لهم التصويت في انتخابات الكونغو الديمقراطية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 81.34 مليون نسمة، حسب إحصائيات 2017.