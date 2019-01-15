إنفجار وإطلاق نار بالقرب من فندق ومجمع للأعمال في نيروبي

وقع انفجاران صاحبهما إطلاق نار بالقرب من فندق كبير ومجمع للأعمال بالعاصمة الكينية نيروبي.

وأكد شهود عيان ومراسل وكالة فرانس برس وقوع الانفجار أعقبه إطلاق نار لا يزال مستمراً في مجمع يضم فندقا ومكاتب في أحد أحياء نيروبي بعد ظهر الثلاثاء.

وسُمع دوي الانفجار في مكاتب فرانس برس على بعد نحو 5 كلم، وأفاد مراسل للوكالة أرسل إلى الموقع عن تبادل إطلاق نار بين مسلحين وقوات الأمن.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الاحداث مرتبطة بسرقة أو بهجوم.

وقال المتحدث باسم الشرطة تشارلز أوينو "هناك حادثة في ريفرسايد درايف، وتم إرسال عناصر من الشرطة".

وشوهدت ألسنة النار وسحب الدخان الأسود تتصاعد من موقف السيارات في المجمع حيث اندلعت النيران في العديد من السيارات فيما كان عشرات الأشخاص يفرون والبعض منهم تعرض لإصابات طفيفة.