خلل فني في "تويتر" يكشف تغريدات خاصة لبعض مستخدمي "أندرويد" لمدة 5 سنوات

اعترفت شركة "تويتر" بأن خللا في التطبيق لمستخدمي الهواتف الذكية، التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، تسبب في تحويل التغريدات الخاصة للمستخدمين إلى تغريدات عامة.

وقالت الشركة إن مستخدمي التطبيق بنظام أندرويد أصبحوا معرضين لاحتمال انكشاف تلك الخصوصية بسبب الخلل في التطبيق، حتى إن اختاروا خيار الخصوصية.

وكانت الشركة سمحت لمستخدمي تطبيق تويتر حق حماية تغريداتهم وإخفائها عن العامة والسماح فقط لفئة محدودة أو خاصة من المتابعين بالاطلاع على التغريدات من حساباتهم.

وغالبا ما يعمد مستخدمو التطبيق إلى حماية تغريداتهم لأن السماح لأي شخص بالاطلاع عليها قد يعرضهم للخطر أن يسبب لهم مشاكل هم بغنى عنها.

وبحسب شركة تويتر فإن المستخدمين للتطبيق العاملين بنظام التشغيل أندرويد يتأثرون بالخلل "إذا أجروا تعديلات أو تغييرات في إعدادات حساباتهم"، مثل تغيير البريد الإلكتروني الذي يستخدمونه في التطبيق.