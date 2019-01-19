فقدان 117 مهاجرا وإنقاذ 3 إثر غرق قاربهم بالمتوسط

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، السبت، فقدان 117 مهاجرا غير نظامي إثر غرق قاربهم في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية.

وقال فلافيو دي جياكومو، منسق مكتب شؤون البحر المتوسط في المنظمة الدولية (مقرها جنيف)، إنّ عمال الإنقاذ أخبروهم أنّ "قاربا مطاطيا كان على متنه 120 مهاجرا انقلب في المتوسط قبالة السواحل الليبية؛ وأن 117 منهم في عداد المفقودين وربما لقوا حتفهم"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وأضاف أنّ الناجين الثلاثة "تم نقلهم بواسطة طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الإيطالية، أمس (الجمعة) إلى مكان آمن (لم يحدده)".

بدوره، أوضح خفر السواحل الإيطالي أنّ ليبيا طلبت من سفينة شحن قريبة من موقع الحادث، البحث عن ناجين، لكن لم يتم العثور على أحد حتى الساعة (16:35 ت.غ) من مساء السبت.

ولم تكشف السلطات الإيطالية أو الليبية حتى الساعة (16:35 ت.غ) جنسيات المهاجرين الناجين أو المفقودين.