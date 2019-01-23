الأمم المتحدة: 851 ألف لاجىء من جنوب السودان بالجارة الشمالية

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن عدد لاجئي جنوب السودان بالجارة الشمالية بلغ حوالي 851.313 ألفا.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير صدر عن مكتب الشؤون الإنسانية الأممي بالسودان، إن "عدد لاجئي جنوب السودان في السودان بلغ 851.313 ألفا حتى نوفمبر/تشرين ثاني 2018".

وأضافت في تقرير اطلعت عليه الأناضول أن "هذا الرقم لعدد اللاجئين بعد إحصائيات سكانية محدثة للعدد الإجمالي للاجئي جنوب السودان بعد التنقيح".

وتابع "وشمل إضافة الأشحاص المسجلين من قبل شرطة الهجرة والجوازات السودانية في ولايات القضارف (شرق) والجزيرة (وسط) ونهر النيل (شمال) والشمالية (شمال)، وتقديرات من البعثات المشتركة في ولاية النيل الأبيض (جنوب).

في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إنها لا تشجع لاجئي جنوب السودان الذين فروا إلى دول الجوار على العودة للبلاد في الفترة الحالية.

وأشارت إلى أن الأوضاع الحالية في البلاد غير مواتية لعودة أكثر من مليوني لاجئ إلى بلادهم.

وفي 5 سبتمبر الماضي، وقع فرقاء جنوب السودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقا نهائيا للسلام، بحضور رؤساء دول "إيغاد".

وانفصلت جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي، عام 2011، وتشهد الأولى منذ 2013 حربا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة اتخذت بعدا قبليا.