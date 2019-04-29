بوركينا فاسو.. هجوم مسلح على كنيسة

قالت مصادر أمنية إن خمسة أشخاص أحدهم قس قتلوا اليوم في هجوم على كنيسة في سيلغادجي في إقليم سوم بشمال بوركينا فاسو.

وقال مصدر أمني إن "أفرادا مسلحين مجهولين هاجموا الكنيسة البروتستانتية في سيلغادجي ما أدى إلى مقتل أربعة مصلين وقس". وأضاف أن "أربعة أشخاص آخرين فقدوا".

وهذا الهجوم هو الأول الذي يستهدف كنيسة منذ بدء اعتداءات متطرفين في 2015.

وقال أحد أعضاء الكنيسة طالبا عدم كشف هويته إن "الهجوم وقع حوالى الساعة 13,00 عندما كان المصلون يغادرون الكنيسة في نهاية القداس". وأضاف أن "المهاجمين كانوا على دراجات نارية وأطلقوا النار في الهواء قبل أن يستهدفوا المصلين".

وتشهد بوركينا فاسو منذ أربع سنوات هجمات متكررة يسقط فيها قتلى، تنسب إلى جماعات متطرفة بينها أنصار الإسلام وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم داعش في الصحراء لكبرى.

وكانت الهجمات تتركز في البداية في شمال البلاد ثم استهدفت العاصمة ومناطق أخرى وخصوصا الشرق. وقد أسفرت عن سقوط حوالى 350 قتيلا منذ 2015، حسب إحصاء أجرته فرانس برس.