مقتل 29 وإصابة آخرين في هجومين شمالي بوركينافاسو

قتل 29 شخصا وأصيب 6 آخرون، مساء الأحد، في هجومين شمالي بوركينا فاسو.

وقال وزير الاتصالات والمتحدث باسم الحكومة رسيم فولغانسي، في بيان، إن إرهابيين فتحوا النار على قافلة تنقل مساعدات إنسانية في منطقة "دابلو كيلبو".

وأوضح فولغانسي أن الهجوم أسفر عن مقتل 14 مدنيا، وخلف أضرارا مادية كبيرة بالقافلة.

وبعد بضعة ساعات، أتبع فولغانسي بيانه، ببيان آخر، أوضح فيه أن حافلة عبرت من فوق لغم في مدينة سانماتينغا؛ ما أسفر عن وقوع 15 قتيلا وإصابة 6 آخرين.

وأطلق الجيش البوركيني حملة مداهمات وعملية تمشيط في منطقتي الهجومين بحثا عن المنفذين.