تفجير بسيارة ملغمة يودي بحياة 3 صوماليين في العاصمة مقديشو

قتل 3 أشخاص وأصيب 10 آخرون، صباح الأربعاء، في تفجير سيارة ملغمة، عند مدخل وزارة الداخلية الصومالية، وسط العاصمة مقديشو، حسب مصدر أمني.

وقال المصدر، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن التفجير "وقع في سيارة من بين عشرات السيارات التي كانت في طابور لعبور نقطة تفتيش أمني".

وأوضح المصدر، أن التفجير كان قويا، وأن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

وحسب المصدر، ألحق التفجير الذي سمع دويه في معظم أحياء العاصمة، خسائر مادية كبيرة بمبان قريبة من موقع التفجير، كما دمر سيارات ومركبات كانت في طابور الانتظار لعبور نقطة تفتيش أمني.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن أصابع التهم تشير إلى حركة "الشباب" التي غالبا ما تتبنى مثل هذه التفجيرات.