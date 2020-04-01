وفاة رئيس الوزراء الصومالي الأسبق إثر إصابته بفيروس كورونا

توفي رئيس الوزراء الصومالي الأسبق، نور حسن حسين عدي، الأربعاء، في بريطانيا إثر إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما أكد نجله، محمد نور عدي.

وقال عدي، في بيان، إن والده (83 عاما) توفي في معهد الملك بلندن، حيث كان يتلقى العلاج خلال الأسابيع الأخيرة.

بدوره، أكد السيناتور إلياس علي حسن، للأناضول، نبأ وفاة رئيس الوزراء الأسبق.

وقالت عائلة عدي، إن الأخير سيوارى الثرى في بريطانيا.

وشغل عدي، منصب رئيس وزراء الصومال بين عامي 2007 و2009.

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 872 ألفا في العالم، توفي منهم ما يزيد على 43 ألفا، فيما تعافى أكثر من 184 ألفا.