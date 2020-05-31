مقتل 10 أشخاص في انفجار شمال العاصمة الصومالية

قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 9 آخرون، الأحد، في انفجار لغم أرضي بمنطقة "حواء عبدي" شمال العاصمة مقديشو، بحسب مصدر أمني.

وقال الضابط في الشرطة إسماعيل محمد، إن التفجير ناجم عن لغم أرضي مزروع جانب الطريق، أصاب سيارة نقل عام متجهة إلى مدينة "ونلوين"، بإقليم شبيلي السفلى، جنوب البلاد.

وأضاف في تصريحات، أن السيارة التي تعرضت للتفجير كانت تقل نحو 20 راكبا، ما أدى إلى مقتل 10، وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة.

وأكد أحمد نور، أحد مسؤولي منطقة "حواء عبدي"، أن التفجير دمر أجزاء كبيرة من السيارة، فيما سقط جميع ركابها بين قتيل وجريح، وتم نقلهم إلى مستشفيات العاصمة.

وحتى الساعة 9:20 ت.غ، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى مقاتلي حركة "الشباب" الإرهابية الذين يستهدفون المركبات العسكرية الحكومية والإفريقية، أثناء مرورها بالطريق الرابط بين العاصمة وإقليم شبيلي السفلى.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد "الشباب" الإرهابية التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، وتبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.