منظمة فرنسية تنهي تعاملها مع رسام كاريكاتير موريتاني سخر من ماكرون

فسخت منظمة فرنسية، التعاقد مع رسام كاريكاتير شهير في موريتانيا، بعد نشره رسوما ساخرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية محاولة فرنسا الإساءة إلى الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

إذ أعلن رسام الكاريكاتير الموريتاني خالد ولد مولاي إدريس، عبر حسابه على موقع فيسبوك، فسخ تعاقد كان يربطه بمنظمة تنموية فرنسية (غير ربحية) عاملة في شمال إفريقيا (لم يسمها).

وقال إدريس: "تم إبلاغي أن الانجراف وراء العاطفة ورسم الكاريكاتير لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، قد لا يخدمهم ولا يخدم استتباب الوضع".

وخلال الأيام الماضية، نشر إدريس عدة رسوم كاريكاتيرية، تظهر ماكرون على هيئة ثعبان يضخ السم، ردا على تصريحاته بشأن تمسك فرنسا بالرسوم المسيئة إلى الإسلام

وتلقى الرسام الموريتاني عشرات الرسائل التضامنية، عبر حسابه على موقع فيسبوك، للإشادة بموقفه في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام.

وتواصلت موجة غضب واستنكار عارمة في اجتياح العالمين العربي والإسلامي، ردا على نشر صور ورسوم كاريكاتورية مسيئة إلى الإسلام على واجهات بعض المباني الفرنسية.

وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قال ماكرون إن فرنسا لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية"، ما ضاعف موجة الغضب في العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.