وفاة 57 شخصًا في نيجيريا بسبب مرض غامض

أعلن الحكومة النيجيرية وفاة 57 شخصًا خلال الشهرين الماضيين، في ولاية "إنوغو" جنوب شرقي البلاد، بسبب "مرض غامض".

جاء ذلك بحسب تصريحات صادرة عن فينسينت أوشومي، الخميس، مسؤول مركز مراقبة الأمراض والإبلاغ عنها بالولاية المذكورة، وفق ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام المحلية.

وأوضح المصدر أن 57 شخصًا ماتوا منذ سبتمبر/أيلول الماضي حتى الآن في منطقتي "إيت" و"أوموبو" بالولاية بسبب المرض الذي لم يتم تشخيصه بعد، على حد تعبيره.

وقال أوشومي إن الذين فقدوا حياتهم ظهرت عليهم أعراض الإسهال والتشنجات قبل القيء الدموي، مشيرًا أنهم لهذه الأعراض اشتبهوا في أن يكون المرض الكوليرا أو حمى لاسا.

وذكر أن 37 شخصًا لقوا حتفهم في منطقة "إيت" وأن 20 في منطقة "أوموبو" المجاورة في الولاية، مشيرًا أن سبب الموت لا زال غير معروف.

وتابع قائلا "لقد تم تحذير وزارة الصحة بولاية إنوغو، بشأن المرض، وأُخذت عينات للتشخيص والعلاج".

جدير بالذكر أنه في وقت سابق لقي 30 شخصًا حتفهم بولاية "دلتا" النيجيرية جرّاء مرض "غامض" أيضًا.