انتهاء المهمة الأممية لحفظ السلام في دارفور رسمياً

انتهت الخميس رسميا مهمة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور السوداني (يوناميد)، حسب ما أعلن المتحدث باسم البعثة.

وقال المتحدث اشرف عيسى لوكالة فرانس برس إن الانسحاب التدريجي للقوات الأممية سيبدأ في كانون الثاني/يناير 2021 وسيمتد على فترة ستة أشهر.

وقالت البعثة في وقت سابق إنّ "البعثة المشتركة للأمم المتّحدة والاتّحاد الإفريقي في إقليم دارفور السوداني تنهي رسميًا عمليّاتها الخميس، بينما تتولّى الحكومة السودانيّة مسؤوليّة حماية المدنيّين في المنطقة".

وقال إسلام خان، قائد فريق البعثة في مكتب دارفور، إنّ "آخر يوم للبعثة هو منتصف ليل اليوم. لن يكون لليوناميد أيّ تفويض بالحماية بعد 31 كانون الأوّل/ديسمبر 2020".

وأكّد وزير الخارجيّة السوداني المكلّف عمر قمر الدين أنّ قوّات من الشرطة ستنتشر في الإقليم.

وقال قمر الدين لصحافيّين الخميس "جارٍ نشر قوّات شرطة في الإقليم لتأمين المواطنين، على أن تكتمل عمليّة نشر القوّات آذار/مارس القادم".

وأضاف "تختتم بعثة اليوناميد اليوم مهمّتها في دارفور بعد أن مكثت بيننا ثلاثة عشر عامًا ساهمت في تحقيق الأمن والاستقرار. صحيح أنّه جابهت عملها بعض الصعوبات، لكن المحصلة النهائية جيّدة".