إصابة 5 عمال أتراك في هجوم انتحاري بالصومال

افادت مصادر امنية اليوم السبت أن خمسة عمال أتراك على الأقل أصيبوا بجروح إثر هجوم انتحاري على موقع إنشاء طريق في الصومال.

وقالت المصادر إن أحد العمال في حالة حرجة.

ونفت المصادر التقارير التي أشارت بأن الهجوم استهدف القوات التركية في البلاد، مؤكدة أن منفذ الهجوم فجر نفسه قرب عمال أتراك بينما كان يقود دراجته النارية.

وأضافت المصادر أن الهجوم وقع على بعد 15 كيلومترا من القاعدة العسكرية التركية، في مقديشو ولم يتأثر أي عسكري بالهجوم.

وقاعدة تركيا في الصومال هي أكبر قاعدة تدريب عسكرية لها في الخارج، افتتحت في عام 2017.

وساهمت جهود المساعدات الضخمة التي بذلتها تركيا في ذروة مجاعة 2011 في إنقاذ أعداد كبيرة من الصوماليين، واستمرت تركيا في ضخ المساعدات فقامت ببناء المدارس والمستشفيات والمشاركة في مشاريع البنية التحتية وقدمت منحا دراسية للصوماليين للدراسة في تركيا.

وزار الرئيس أردوغان مقديشو عدة مرات، ولدى زيارته لمقديشو في عام 2011 أصبح أول زعيم غير أفريقي يزور الدولة التي مزقتها الحرب منذ 20 عامًا.

كما قدمت تركيا للدولة الأفريقية أكثر من 400 مليون دولار في أكبر حملة مساعدات للبلاد بينما كانت تكافح للقضاء على المجاعة.