فرنسا تعلن مقتل اثنين من جنودها في مالي

قتل جنديان فرنسيان وأصيب ثالث، في انفجار قنبلة استهدفت سيارة تقلهم، في إطار عملية "برخان" العسكرية في مالي.

وأفاد قصر الإليزيه في بيان، السبت، بأن هجومًا بقنبلة استهدف سيارة تقل جنودًا شاركوا في العملية في منطقة "مينيكا" شمالي مالي.

وأوضح أن الهجوم أدى إلى مقتل جنديين اثنين وإصابة ثالث بجروح.

ويأتي مقتل الجنديين، بعد عملية مشابهة الإثنين الماضي أدى لمقتل 3 جنود فرنسيين في منطقة "هومبوري" بمالي.

فيما أعلن تنظيم القاعدة، السبت، تبنيه عملية قتل الجنود الثلاثة وفق بيان منصة "الزلاقة" التابعة للتنظيم.

يذكر أن فرنسا أطلقت عملية "برخان" العسكرية في مالي منذ 2014 بهدف القضاء على الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي والحد من نفوذها، كما بعثت الأمم المتحدة 15 ألف جندي لتحقيق الاستقرار في مالي، إلا أنه لم يتم القضاء على التهديد الأمني فيها.

ويبلغ عدد قوات فرنسا ضمن العملية 5 آلاف و100، وينتشرون في منطقة الساحل التي تتشكل من موريتانيا وتشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر