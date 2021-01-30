قراصنة يستولون على سفينة شحن ترفع العلم الأمريكي في خليج غينيا

استولى قراصنة على سفينة شحن ترفع العلم الأمريكي، فجر السبت، قبالة سواحل جمهورية توغو، في خليج غينيا.

وذكر موقع "Maritime Bulletin" المختص في شؤون الملاحة البحرية، أن السفينة تعرضت للقرصنة بينما كانت في طريقها إلى مدينة "لاغوس" النيجيرية قادمة من جزر الكناري الإسبانية.

وأضاف الموقع أن السفينة التي ترفع علم الولايات المتحدة، تعرضت للقرصنة وتحويل مسارها، فيما لم ترد معلومات عن الوضع الصحي لطاقمها (لم يحدد عددهم).

وفي العام الماضي شهد خليج غينيا وقوع 95 بالمئة من عمليات الخطف والقرصنة ضد السفن التجارية حول العالم، والبالغ عددها 195 بحسب تقرير المكتب البحري التابع لغرفة التجارة الدولية.

وجرى اختطاف 135 فردًا من أطقم السفن في 2020، وهو أعلى رقم على الإطلاق بحسب ذات المصدر.

يذكر أن سفينة شحن تحمل اسم "موزارت"، تشغلها شركة تركية وترفع علم ليبيريا، تعرضت السبت الماضي لهجوم قراصنة أثناء إبحارها في خليج غينيا، قبالة سواحل نيجيريا.

واختطف المهاجمون 15 من أفراد طاقم السفينة البالغ عدده 19، فيما قتل أحدهم، وعاد ثلاثة من الطاقم مع السفينة إلى الغابون ومنها إلى تركيا.