تفجير انتحاري يستهدف فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو

استهدفت سيارة مفخخة يقودها انتحاري، الأحد، مدخل فندق وسط العاصمة الصومالية مقديشو، وفق مصدر أمني.

وقال ضابط في شرطة مقديشو، إن "سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت في مدخل فندق (أفريك) الذي كان يرتاده مسؤولون حكوميون".

وأضاف الضابط، أنه بعد لحظات من التفجير اقتحم مسلحون (لم يتسن التأكد من عددهم) الفندق وتحصنوا فيه.

وأشار إلى أنه يسمع أصوات تبادل لإطلاق النار بين حراس الفندق والمهاجمين.

ووفق المصدر ذاته، وصلت قوات أمنية كبيرة إلى موقع التفجير، دون مزيد من التفاصيل.

ويجري التأكد حاليا من أعداد الضحايا.

والفندق المذكور يقع في الشارع المؤدي لمطار مقديشو الدولي، ويقع بالقرب منه نقطة تفتيش مهمتها تأمين المطار.

وسبق أن استضاف الفندق مؤتمرات سياسية إلى جانب حملات انتخابية لعدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية الصومالية.

ولم تعلن أي جهة حتى الساعة (14.55 ت غ) مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن أصابع الاتهام، وفق مراقبين صوماليين، تشير إلى مقاتلي حركة "الشباب" التي غالبا ما تتبنى مثل هذه التفجيرات.

ومنذ سنوات، يخوض الصومال حربا ضد "الشباب" التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.