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العثور على 3 جثث لسيدات قتلن بالرصاص في مقديشو

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 14.02.2021 14:52
آخر تحديث في 14.02.2021 22:12
العثور على 3 جثث لسيدات قتلن بالرصاص في مقديشو

عثرت الشرطة الصومالية، الأحد، على 3 جثث مجهولة لسيدات قتلن بالرصاص، شرقي العاصمة مقديشو.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب، إنها عثرت على 3 سيدات "قتلن رميا بالرصاص" في حي دينيلي شرقي العاصمة.

وأضافت أن من بين السيدات القتيلات سيدتان حاملتان، مرجحة في الوقت نفسه أن تقف حركة "الشباب" المسلحة الإرهابية وراء هذه الجريمة البشعة.

وأشارت الشرطة إلى أن التحقيقات جارية للبحث عن منفذي الجريمة.

وبحسب مصادر صحفية، فإن السيدات القتيلات كن يعملن في أحد المقار الحكومية.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الجريمة على الفور، إلا أن السلطات الأمنية غالبا ما تتهم مسلحي "الشباب" بالوقوف وراء مثل هذه الجرائم.

ومنذ سنوات، يخوض الصومال حربا ضد "الشباب"، وهي حركة مسلحة إرهابية تأسست مطلع 2004، وتتبع تنظيم "القاعدة" الإرهابي فكريا، وتبنت هجمات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات من عناصر عسكرية وأمنية ومدنيين.‎

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