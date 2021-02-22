مقتل السفير الإيطالي في هجوم مسلح شرقي الكونغو الديموقراطية

قتل السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، لويغي سكوتو، الإثنين، إثر الهجوم المسلح الذي استهدف قافلة تابعة للأمم المتحدة شرقي البلاد.

وقال مصدر دبلوماسي ـ لم يتم تسميته ـ إن السفير الإيطالي لقى مصرعه "متأثرا بإصابته جراء الهجوم المسلح"، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي.

وأكدت الخارجية الإيطالية في بيان لها مقتل سفيرها وعسكري إيطالي في الهجوم

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت سلطات الكونغو الديمقراطية مصرع شخصين، وإصابة السفير الإيطالي على خلفية هجوم مسلح استهدف قافلة للأمم المتحدة قرب بلدة كانياماهورو، شرقي البلاد.

وقالت السلطات المحلية إن الهجوم كان جزءا من محاولة اختطاف، دون مزيد من التفاصيل، حسب المصدر ذاته.