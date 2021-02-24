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وقف الديانة التركي يفتتح 15 بئر مياه في النيجر

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 24.02.2021 12:06
آخر تحديث في 24.02.2021 12:15
وقف الديانة التركي يفتتح 15 بئر مياه في النيجر

أعلن وقف الديانة التركي، الأربعاء، افتتاح 15 بئرا في النيجر بينها سبيل، لتوفير مياه الشرب للسكان في المناطق النائية.

وأفاد الوقف في بيان، أنه يواصل العمل على توفير مياه الشرب في المناطق الجغرافية التي تعاني صعوبات في الحصول عليها، خاصة في القارة الإفريقية.

وأوضح رئيس لجنة الوقف في النيجر إحسان آجيق، في البيان، أنهم افتتحوا 15 بئرا وسبيل مياه في النيجر، بدعم من فاعلي الخير.

وأشار إلى افتتاح الوقف 440 بئرا في 32 دولة بين 2015 ـ 2020، وتأمين مياه الشرب لأكثر من 6 ملايين شخص.

وأكد مواصلتهم العمل على تأمين المياه للمحتاجين، مضيفا أنه يمكن الإسهام في حفر الآبار عبر التبرع للوقف من خلال موقع "bagis.tdv.org".

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