صحيفة نيجيرية تختار أردوغان "شخصية العام الإسلامية" في 2020

منحت صحيفة "مسلم نيوز نيجيريا"، الجمعة، جائزة "الشخصية الإسلامية العالمية" لعام 2020، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للعام الثالث على التوالي.

وأعلن رئيس تحرير الصحيفة، رشيد أبو بكر، في تصريح صحفي، نتائج جائزة "الشخصية الإسلامية العالمية" لعام 2020.

وقال أبو بكر إنه على الرغم من أن 2020 كان عامًا صعبًا جدا للعالم بسبب تفشي كورونا الذي أثر على جميع جوانب الجهد الإنساني، إلا أن أردوغان ظل متمسكا بقضايا عادلة ونجاحاته فاقت سابقاتها.

ولفت إلى أن ظهور أردوغان كقائد له رؤية لم يكن لصالح لتركيا فقط إنما للمجتمع الإسلامي بأكمله.

وأوضح أن من بين إنجازات أردوغان، فتح مسجد آيا صوفيا للعبادة مجددا، ودعم تحرير إقليم "قره باغ" الأذربيجاني، وتقديم حزم المساعدات إلى البلدان المتضررة بشدة من كورونا، والتمسك بالقضية الفلسطينية، ورفع صوته ضد ظاهرة الإسلاموفوبيا.

كما قررت الصحفية منح جائزة الكوادر الصحية المسلمة، للبروفيسور التركي أوغور شاهين، الشريك المؤسس لشركة "بيونتيك" الألمانية التي طورت لقاحا ضد فيروس كورونا وزوجته العالمة أوزلم تورجي.

كما تم منح جائزة "المسلم المشهور عالميا" للاعب الكرة الألماني من أصل تركي، مسعود أوزيل.

يشار أن صحيفة "مسلم نيوز نيجيريا" منحت جائزة "الشخصية الإسلامية العالمية" لعامي 2018 و2019 أيضا للرئيس أردوغان.