انتحاري يفجر سيارة مفخخة في مطعم بالعاصمة الصومالية

قال مصدر أمني إن تفجيرا بسيارة مفخخة استهدف، الجمعة، مطعما شرقي العاصمة الصومالية مقديشو، ما خلف خسائر بشرية وأضرارا مادية.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن انتحاريا فجر سيارة مفخخة كان يقودها عند مطعم يقع في حي "حمرجب"، قرب ميناء مقديشو الدولي.

وأضاف أن المطعم الذي استهدفه الهجوم يرتاده عادة مدنيون ومسؤولون حكوميون.

ولفت إلى أن التفجير حدث في وقت كان المطعم مكتظا بالمدنيين، ما خلف خسائر بشرية وأضرارا مادية، دون التمكن من تقديم تفاصيل بالخصوص على الفور.