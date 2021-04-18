الشرطة الصومالية: ضبط مبالغ مالية كبيرة بمطار مقديشو

أعلنت الشرطة الصومالية، الأحد، ضبط مبلغ مالي كبير كان على متن طائرة قادمة من كينيا إلى مطار مقديشو الدولي.

وقال الناطق باسم الشرطة، صديق آدم، في تصريح صحفي، إن "شرطة المطار تمكنت صباح اليوم، من ضبط مبالغ مالية كبيرة كانت بحوزة أحد ركاب الطائرة القادمة من نيروبي إلى مقديشو"، دون أن يحدد مقدار المبلغ المضبوط.

وأضاف أن "الشرطة ألقت القبض على المتهم الذي كان يحاول إدخال الأموال إلى البلاد بطريقة غير شرعية".

وأشار إلى أنه تم "فتح تحقيق حول مصدر الأموال، وإلى أين تتجه، ودوافع إدخال هذا المبلغ إلى البلاد".

وتأتي هذه الحادثة، في وقت تشهد فيه البلاد حالة احتقان سياسي؛ نتيجة خلافات متعلقة بمجريات الانتخابات الرئاسية، والبرلمانية في البلاد.