مقتل ثلاثة أوروبيين على يد خاطفيهم في بوركينا فاسو

أفادت مصادر أوروبية، الثلاثاء، بمقتل الأجانب الذين فقدوا إثر هجوم نفذه مسلحون في بوركينا فاسو.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو شانسيز، "المواطنان اللذان اختطفا في بوركينا فاسو لقيا مصرعهما".

وأضاف، على تويتر: "تأكدنا من الأخبار السيئة، المواطنان الإسبانيان، وهما صحفيان قتلا".

وأوضح أن الصحفيين يدعيان ديفيد بيريان وروبرتو فريل.

وفي السياق، نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي عن مصادر أمنية، قولها إن "جميع الأجانب الذين فقدوا إثر الهجوم في بوركينا فاسو تم قتلهم".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت مصادر أمنية في بوركينا فاسو، فقدان 4 أشخاص هم 3 أجانب، وعضو في جيش البلاد، إثر هجوم على حملة لمكافحة الصيد الجائر.

وقالت إن المفقودين هم عضو في القوات المسلحة بالبلاد، ومواطنان من إسبانيا، ومواطن آيرلندي يعمل في منظمات لحماية البيئة.

وتواجه بوركينا فاسو، أزمة أمنية متزايدة نظرا لنشاط جماعات مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" وتنفيذها هجمات على الجيش ومدنيين رغم المساعدة التي توفرها قوات ودولية.