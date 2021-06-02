إثيوبيا تعلن عزمها إنشاء قواعد عسكرية في البحر الأحمر

أعلنت إثيوبيا، الأربعاء، اعتزامها إنشاء قواعد عسكرية في البحر الأحمر.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الوزارة، دينا مفتي، خلال مؤتمر صحفي، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقال مفتي إن بلاده "ستعمل على بناء قواعد عسكرية في البحر الأحمر"، مشيرا إلى أن دولا مختلفة تولي اهتماما بالسيطرة على منطقة البحر الأحمر بإنشاء قواعد عسكرية لها "أكثر من أي وقت مضى".

وتأتي تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية بينما لايزال ملف سد النهضة موضع خلاف بين 'إثيوبيا ومصر التي تطل بدورها أيضا على البحر الأحمر.

كما تصر إثيوبيا على ملء ثانٍ للسد، يُعتقد أنه في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين، بعد نحو عام على ملء أول، حتى "لو لم تتوصل إلى اتفاق" مع مصر والسودان".

يشار أن إثيوبيا لا تطل على سواحل أو شواطئ، بعد انفصالها عن إريتريا المطلة على البحر الأحمر.