مقتل 100 مدني في هجوم مسلح على قرية شمالي بوركينا فاسو

أفادت وسائل إعلام في بوركينا فاسو، السبت، بمقتل 100 مدني على الأقل في هجوم مسلح على قرية شمالي البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "AIB" المحلية أن إرهابيين أغاروا، منتصف ليل الجمعة/ السبت، على قرية ياغا في منطقة الساحل (شمال)، وفتحوا النار على المواطنين والقرويين.

وأوضحت أن المهاجمين أشعلوا النار في منازل ومتجر يعود لسكان المنطقة، مضيفة أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.

بدوره، أعلن رئيس البلاد روش مارك كابوري، الحداد الوطني ثلاثة أيام تبدأ مساء السبت.

وتتعرض الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، لهجمات إرهابية متكررة أودت بحياة أشخاص عديدين خلال السنوات الـ 5 الماضية، وأدت إلى تشريد آلاف يواجهون الآن أزمة إنسانية خطيرة.