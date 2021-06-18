مقتل 6 أشخاص في هجوم على مدرسة شمالي نيجيريا

قتل 6 أشخاص واختطف عشرات الطلاب والمدرسين، إثر هجوم لمسلحين على مدرسة عامة بولاية "كيبي"، شمال غربي نيجيريا.

وقال مفوض شرطة الولاية أديليك أدينكا بود، في بيان الجمعة، إن "الهجوم الذي وقع، الخميس، أسفر عن مقتل 4 معلمين وشرطيين اثنين".

وأضاف أن "مسلحين اقتحموا مدرسة بيرنين يوري، في إمارة يوري بالولاية، وأطلقوا النار على رجال الشرطة حول المدرسة".

وأوضح أن "الضحايا الست قتلوا في تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة والمسلحين".

وأشار المسؤول أنه "تم اقتياد خمسة مدرسين لكن عدد الطلاب المختطفين (على يد المسلحين) غير معروف حتى الآن".

وحتى الساعة (11:35 تغ)، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.

وفي السياق ذاته، قال عيسى عبد الله، أحد سكان المنطقة، إن "عشرات الأشخاص فروا من المنطقة بعد الحادث خوفا من هجوم آخر محتمل".

ومؤخرا، شهدت عدة مدن نيجيرية هجمات مسلحة استهدفت المدارس والطلاب.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس النيجيري محمد بخاري، أنه "لن يمنح الإرهابيين والمجرمين متنفسا لتعريض وحدة أراضي البلاد وقيمها الأساسية للخطر".

وتشهد نيجيريا صراعات قبلية عنيفة من حين لآخر، كما تنفذ جماعة "بوكو حرام" أعمال عنف منذ عام 2009، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 ألفا، وتسببت بتشريد نحو 3 ملايين، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.