جرح 6 جنود فرنسيين في تفجير انتحاري في مالي

فجر انتحاري نفسه داخل سيارة مفخخة في غوسي بوسط مالي لدى مرور آلية تابعة لقوة "برخان"، العسكرية الفرنسية العاملة في منطقة الساحل ما أدى لإصابة ستة جنود فرنسيين وأربعة مدنيين ماليين بجروح، كما أعلنت هيئة الأركان الفرنسية.

وقالت هيئة الأركان الفرنسية في بيان إن "سيارة يقودها انتحاري هاجمت صباحاً آلية لقوة برخان فيما كانت تقوم بمهمة استطلاع لضمان الأمن في محيط القاعدة العملانية المتقدمة في غوسي".

وأضافت أن الانفجار أسفر عن "جرح ستة عسكريين فرنسيين وأربعة مدنيين ماليين، أحدهم طفل" بجروح، مشيرة إلى أن أرواح الجرحى ليست في خطر.

وكان مسؤول عسكري مالي ونائب محلي طلبا عدم الكشف عن هويتيهما قالا إن ثلاثة جنود فرنسيين أصيبوا بجروح ونقلوا بالمروحية الى قاعدة برخان في غاو.

وبحسب هيئة الأركان الفرنسية فإن "وحدات إنذار، بما فيها مروحيات تايغر ومقاتلات ميراج 2000 تدخلت لدعم القوات الميدانية".

ويأتي هذا الهجوم فيما تستعد فرنسا لبدء فك ارتباطها تدريجاً في منطقة الساحل. وستلغى قوة برخان (5100 عنصر) على أن تحل محلها قوة خاصة أوروبية "تاكوبا".

وبحسب المشروع الذي تدرسه باريس تعتزم فرنسا مغادرة قواعد في شمال مالي - تيساليت وكيدال وتمبوكتو- بحلول نهاية 2021 لتركز وجودها في غاو ومينكا الأقرب الى منطقة "المثلث الحدودي" بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو وكذلك في نيامي عاصمة النيجر.