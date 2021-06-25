إصابة 15 عنصرا من قوات حفظ السلام بانفجار شمالي مالي

أصيب 15 عنصرا من قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في مالي، الجمعة، إثر انفجار استهدف قاعدة عسكرية مؤقتة لهم في منطقة غاو، شمالي البلاد.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما"، في بيان، أن 15 عنصرا من قوات حفظ السلام، بينهم عدة جنود ألمان، "أصيبوا الجمعة في هجوم بسيارة ملغومة على قاعدتهم شمالي مالي"، بحسب موقع قناة "فرانس 24".

وأضافت أن الهجوم استهدف قاعدة مؤقتة شيدتها قوات حفظ السلام، قرب قرية إيتشاجارا في منطقة غاو، حيث ينشط متشددون مرتبطون بتنظيمي القاعدة و"داعش".

والاثنين الماضي، أصيب 6 جنود من قوة "برخان" الفرنسية و4 مدنيين، عندما انفجرت سيارة مليئة بالمتفجرات جانب مدرعة فرنسية قرب منطقة غوسي، وسط مالي.

وانطلقت "برخان"، التي تقول باريس إنها تهدف إلى مكافحة الإرهاب في إفريقيا، مطلع أغسطس/ آب 2014، وتم تشكيلها بالتعاون مع دول بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر (مستعمرات فرنسية سابقة تمتد في منطقة الساحل الإفريقي).

وفي 10 يونيو/ حزيران الجاري، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه سينهي "عملية برخان" كجزء من تحول عميق في الوجود العسكري لبلاده بالمنطقة.