واشنطن تدعو لوقف إطلاق نار "فوري" بإقليم تيغراي الإثيوبي

جددت الولايات المتحدة، الجمعة، دعوتها لوقف إطلاق نار "فوري" في إقليم تيغراي الإثيوبي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في العاصمة الفرنسية باريس.

وهذه الزيارة هي الأولى لمسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية الجديدة إلى باريس.

وقال بلينكن: "واشنطن مستعدة لمساعدة الإثيوبيين على إطلاق حوار لحل الصراعات والوصول إلى مصالحة وطنية"، داعيا إلى وقف إطلاق نار فوري في إقليم تيغراي.

وأضاف أن بلاده تدعو إلى "خروج قوات إريتريا من تيغراي وإجراء تحقيق شفاف بالانتهاكات".

وعلى صعيد آخر، شدد بلينكن على استمرار دعم واشنطن لفرنسا في منطقة الساحل الإفريقي.

وتابع: "ندرس الوضع في منطقة الساحل ونحن مستمرون في دعمنا لفرنسا في المنطقة".

ولفت أن واشنطن تعمل مع باريس "للدفاع عن القيم الديمقراطية" في أنحاء العالم.

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي إن بلاده "تعمل على تجديد الحوار المستمر والقائمة على الثقة مع الولايات المتحدة".

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أشار لودريان أن باريس "تنتظر القرارات التي ستتخذها السلطات الإيرانية من أجل العودة للالتزام بالاتفاق النووي".

وأوضح أن المرحلة المقبلة "تتطلب قرارات قوية وشجاعة من إيران".