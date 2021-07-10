6 قتلى في هجوم انتحاري استهدف قائد شرطة مقديشو

قتل 6 أشخاص على الأقل، السبت، وأصيب آخرون، جراء تفجير انتحاري، استهدف موكب قائد شرطة بلدية مقديشو، العقيد فرحان محمود، وسط العاصمة، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني، إن الحصيلة الأولية للتفجير، تشير إلى مقتل 6 أشخاص بينهم مدنيون، فيما أصيب 9 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة، نُقلوا على إثرها إلى مستشفى المدينة الحكومي.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة الصومالية في تدوينة مقتضبة على صفحتها بموقع فيسبوك، إن العقيد فرحان محمود، نجا من محاولة اغتياله، بعد أن استهدف انتحاري يقود سيارة مفخخة موكبه وسط العاصمة.

وأشارت إلى أن التفجير تسبب في خسائر بشرية دون إفصاح عن عدد القتلى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري حتى الساعة 08:40 ت.غ، إلا أن السلطات عادة ما توجه أصابع الاتهام إلى "حركة الشباب".

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد "حركة الشباب"، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، تبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.