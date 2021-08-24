وفاة الديكتاتور التشادي الأسبق حسين حبري في السجن بفيروس كورونا

توفي الرئيس التشادي الأسبق حسين حبري في السنغال حيث كان يمضي حكماً بالسجن مدى الحياة بعد إدانته عام 2016 بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما أعلن وزير العدل السنغالي.

وقال الوزير السنغالي مالك سال لشبكة "تي أف أم" الثلاثاء، إن "حبري انتقل الى رحمة الله" فيما أفادت وسائل الإعلام السنغالية أنه توفي بإصابته بكوفيد-19.

وحكم على الديكتاتور حسين حبري، الذي تولى السلطة في تشاد من 1982 حتى 1990، في 30 أيار/مايو 2016 بالسجن مدى الحياة في ختام محاكمة غير مسبوقة في دكار بعد إدانته بجرائم ضد الإنسانية وجرائم اغتصاب واعدامات وعبودية وخطف. وقدرت لجنة تحقيق تشادية بـ40 ألف قتيل عدد ضحايا أعمال القمع في ظل حكم حبري.

لجأ حسين حبري الذي أطيح به في 1990 الى السنغال حيث توفرت، بضغوط دولية، ظروف محاكمته، وأوقف في 2013 ووجهت إليه التهم محكمة خاصة أنشأت بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي.

وطوال فترة المحاكمة، رفض حسين حبري أن يتكلم أو أن يمثله أحد أمام سلطة قضائية يرفضها.

وواصل أنصاره المطالبة بالإفراج عنه فيما كان في السجن في دكار.

وقد أفرج عنه لمدة شهرين بإذن خاص السنة الماضية لحمايته من فيروس كورونا.