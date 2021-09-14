7 قتلى في تفجير انتحاري استهدف مقهى غربي مقديشو

قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، الثلاثاء، في تفجير انتحاري استهدف مقهى شعبيا غربي العاصمة الصومالية مقديشو، وفق مصدر أمني.

وقال مصدر أمني، مفضلا عدم نشر اسمه، إن انتحاريا كان يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه في مقهى شعبي بحي "ودجر"، كان يرتاده جنود حكوميون ومدنيون.

وأضاف المصدر أن التفجير تسبب في مقتل 7 أشخاص على الأقل بينهم 5 جنود حكوميين، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة تم تقلهم إلى مستشفيات العاصمة.

ووصلت السلطات الأمنية إلى موقع التفجير حيث طوقته بحثا عن ملابسات التفجير الانتحاري، وفق المصدر ذاته.

ولم تعقب السلطات على التفجير كما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه على الفور، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى حركة "الشباب" المسلحة التي غالبا ما تتبنى مثل هذه التفجيرات.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد "حركة الشباب" المسلحة التي تأسست مطلع 2004، وتتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وسبق أن تبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.