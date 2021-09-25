جمعية تركية تفتتح 20 بئرا في كينيا

أعلنت جمعية "جان صويو" التركية للتعاون والتضامن، السبت، افتتاحها 20 بئرا لمياه الشرب في كينيا.

وأفاد الجمعية في بيان، إنها افتتحت 20 بئرا في منطقة "كاكاميغا" الواقعة على بعد 670 كلم من العاصمة نيروبي.

وبحسب البيان، قال منسق العلاقات العامة في الجمعية فرات آيدن، إنهم افتتحوا في عموم المنطقة 60 بئرا حتى اليوم.

وأضاف أن أهالي المنطقة كانوا في أمس الحاجة لهذه الآبار، حيث كانوا يضطرون سابقا لشرب مياه الأنهار والمستنقعات، الأمر الذي يؤدي لإصابتهم بأمراض عديدة بعضها مميتة.

وأعرب عن بالغ شكره لأصحاب الخير المساهمين في حفر الآبار، راجيا الله عز وجل أن يتقبل تبرعاتهم.