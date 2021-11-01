انتخابات مجلس الشعب تبدأ في الصومال بعد تأجيل أكثر من مرة

انطلقت اليوم في العاصمة الصومالية مقديشو انتخابات مجلس الشعب وتم انتخاب عضوين عن الأقاليم الشمالية (صوماليلاند).

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في بقية الولايات الفيدرالية بالبلاد الأسابيع المقبلة بعد انتهاء عملية تسجيل الممثلين القبليين الذين سينتخبون أعضاء مجلس الشعب بتلك الولايات.

وكان من المقرر أن تبدأ انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان) في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق جدول الانتخابات الرسمية، إلا أنها تأجلت لأسباب فنية وفق لجنة الانتخابات الفيدرالية، قبل أن تنطلق الإثنين.

وقال الناطق باسم لجنة انتخابات الفيدرالية أحمد سفينة للإعلام المحلي: "بفضل الله انطلقت اليوم انتخابات مجلس الشعب في البلاد بعد تأجيلها لأكثر من مرة لأسباب فنية، حيث تم انتخاب أول عضوين في المجلس عن الأقاليم الشمالية من قبل 202 ممثلا قبليا بواقع 101 ممثل قبلي لكل مقعد".

وفي قاعة مركز جنرال كاهية للشرطة وسط العاصمة مقديشو، أجريت انتخابات مجلس الشعب للأقاليم الشمالية، وتنافس فيها 4 مرشحين بينهم سيدة على مقعدين بواقع مرشحين لكل مقعد من أصل 46 مقعدا تمثل فيه الأقاليم الشمالية في مجلس الشعب.

وأعلن خضر أحمد رئيس لجنة انتخابات الأقاليم الشمالية نتيجة الانتخابات، حيث فاز المقعد الأول مهدي أحمد جوليد نائب رئيس الوزراء الحالي بعد حصوله على97 صوتا بينما حصلت منافسه على 3 أصوات فيما بطل صوت واحد في جلسة حضرها 101 ممثلا قبليا.

وفاز بيحي إيمان بالمقعد الثاني من الانتخابات بعد حصوله على 91 صوتا بينما حصل منافسه على 9 صوت فيما بطل صوت واحد، من أصل 101 ناخبا حضروا في الجلسة.

ورحب رئيس الوزراء محمد حسين روبلى بانطلاق انتخابات مجلس الشعب في بيان نشر على صفحته بـ"فيسبوك"، حيث دعا الولايات الفيدرالية لبدء انتخابات مجلس الشعب بأسرع وقت ممكن راجيا أن تنتهي الانتخابات في أجواء آمنة.

وينتخب نحو 30 ألف ناخب قبلي أعضاء مجلس الشعب 275 عضوا (الغرفة الأولى بالبرلمان).

وبدأت الانتخابات، الاثنين، بالأقاليم الشمالية، ومن المقرر استكمالها في باقي الأقاليم بمواعيد لاحقة (لم تحدد بعد).

فيما لم يحدد بعد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية التي سيتنافس فيها أكثر من 20 مرشحا.