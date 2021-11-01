نيجيريا.. انهيار بناء من 25 طابقاً قيد الإنشاء في لاوغس

انهارت ناطحة سحاب قيد الإنشاء في العاصمة الاقتصادية لنيجيريا لاغوس، ما أدّى إلى محاصرة أشخاص داخلها بحسب عمّال بناء ومسؤولين في أعمال الإغاثة.

ولم يتمكّن المسؤولون من تحديد عدد الأسخاص داخل المبنى المنهار، غير أن العمّال والجيران سارعوا لمحاولة إخراج الناس من تحت ركام المبنى المكوّن من 25 طابقًا في حيّ ايكويي، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس في موقع الحادثة.

وقال مسؤول في وكالة إدارة الكوارث في لاغوس فيمي اوكي-اوسايينتولو "(سقط) مبنى من 25 طابقًا لا يزال قيد الإنشاء. العديد من العمال محاصرون تحت الأنقاض. نحاول إنقاذهم".

وتابع "لا نستطيع تقدير حتى اللحظة عدد الضحايا ولا تزال عملية الانقاذ جارية".

وبحسب السكان والعاملين في الموقع، قد يكون تواجد عشرات الأشخاص بالداخل عندما انهار المبنى.

وقال لطيف شيتو "خرجت لأشتري الطعام (...) ورأيت المبنى ينهار" متابعًا "أشعر بالسوء الشديد لأن الناس الذين كانوا في الداخل لديهم عائلات".

وأيكويي من أكثر المناطق السكنية والتجارية تميزًا في لاغوس العاصمة الاقتصادية ويقطنها نحو 20 مليون شخص.