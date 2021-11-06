أكثر من 100 قتيل في انفجار ناقلة نفط في سيراليون غربي أفريقيا

لقي عشرات الأشخاص مصرعهم، صباح السبت، في انفجار هائل على ظهر ناقلة للنفط في فريتاون عاصمة سيراليون غربي إفريقيا، فيما ذكرت وسائل إعلام أن عدد الضحايا تجاوز 100 شخص.

وقالت إيفون آكي سوير، رئيسة بلدية فريتاون، في منشور على صفحتها على فيسبوك، السبت: "أشعر بحزن عميق لسماع وقوع انفجار على طول طريق باي بوريه، بويلينجتون، إثر اصطدام ناقلة تحمل الوقود بشاحنة".

وأضافت أن "الصور والمقاطع المصورة التي تتداولها وسائل الإعلام مروعة. هناك أنباء غير مؤكدة عن سقوط أكثر من 100 قتيل".

ولفتت إلى أن حجم الأضرار المادية الناجمة عن الانفجار غير معروف بعد.

وقالت: "قائد شرطة العاصمة ونائب رئيسة البلدية في مكان الحادث الآن يقدمون الدعم للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث".

وأعربت عن تعازيها لذوي الضحايا.

وتداولت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر اندلاع حريق كبير على عرض الشارع إثر الانفجار.