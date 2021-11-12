الرئيس النيجيري يحذّر من اكتناز لقاحات كورونا

حذّر الرئيس النيجيري "محمد بخاري"، الخميس، قادة العالم والمؤسسات الصحية الدولية من اكتناز اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية "غاربا شيخو"، والذي أشار أن تحذير بخاري جاء خلال مشاركته في منتدى باريس للسلام الذي عقد بفرنسا.

وفي كلمته خلال المنتدى، أعرب بخاري عن ترحيبه بالتزامات الدول المتقدمة بمشاركة اللقاحات المضادة للفيروس.

وشدد الرئيس النيجيري على ضرورة رفع قيود التصدير التي تشجع على تخزين واكتناز اللقاحات، مضيفًا "إننا نواجه وضعًا تعطي فيه بعض الدول جرعات ثالثة إضافية لمواطنيها، وعلى الجانب الآخر لم يتلق ملايين الأشخاص في البلدان النامية جرعة واحدة بعد".

كذلك أعرب عن تقديره لبعض الدول التي تتبرع باللقاحات للدول النامية، مشدداً على ضرورة الوفاء بالالتزامات في الوقت المحدد.

وأشار أن هناك حاجة واضحة لتوسيع قدرة إنتاج اللقاحات في إفريقيا، موضحًا أن دول القارة لديها خارطة طريق في هذا السياق.