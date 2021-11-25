مقتل 4 قراصنة في تبادل لإطلاق النار مع البحرية الدنماركية في جنوب غينيا

أعلنت القوات المسلحة الدنماركية الخميس، أن البحرية الدنماركية قتلت 4 قراصنة في تبادل لإطلاق النار في خليج غينيا حيث تقوم بدوريات منذ أوائل تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت في بيان "لم يصب أي جندي دنماركي، لكن خمسة قراصنة أصيبوا. قتل أربعة منهم وأصيب الآخر".

ووقع الحادث فيما كانت الفرقاطة "إسبيرن سناري" يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر تحاول القبض في جنوب نيجيريا على زورق قراصنة فتحوا النار على الجنود الدنماركيين.

وأوضح البيان "أطلقت القوات الدنماركية طلقات تحذيرية بما يتناسب مع سلطتها، ثم بدأ القراصنة إطلاق النار على الجنود الدنماركيين مباشرة. وبالتالي اضطر الجنود للرد دفاعا عن النفس".

وخلال تنقلها في المنطقة، اعتبرت رئيسة الوزراء الدنماركية التي ألغت زيارة للفرقاطة كانت مقررة بعد ظهر الخميس، أن تدخل الجنود "ربما جعل من الممكن تجنب هجمات ملموسة للقراصنة ضد سفن في المنطقة".

وقالت ميتي فريدريكسن خلال إفادة صحافية إن إسبيرن سناري "قدمت مساهمة مهمة من الناحية الأمنية في خليج غينيا".

وعقب إطلاق النار، غرق زورق القراصنة ونقل القراصنة الثمانية التي كانوا على متنه إلى السفينة الدنماركية حيث يعالج الشخص المصاب بجروح خطيرة.

وسجّل خليج غينيا الذي يمتد على أكثر من 5700 كيلومتر من السنغال إلى أنغولا، 195 هجوما استهدف سفنا في العام 2020 وحده.

وفي العام نفسه، حصلت 130 عملية خطف لبحارة من أصل 135 في العالم، في هذه المنطقة، وفقا لتقرير صدر أخيرا عن المكتب البحري الدولي.

وقالت وزيرة الدفاع الدنماركية ترين برامسن لوكالة الأنباء المحلية "ريتساو" إن الفرقاطة المجهزة بطائرات الهليكوبتر وتضم 175 بحارا "تقوم بعمل مهم في حماية السفن التجارية الدنماركية وغيرها في المنطقة".