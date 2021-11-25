نيجيريا.. أكثر من 150 ألف طفل مصاب بفيروس "الإيدز"

كشف مدير البرنامج الوطني النيجيري لمكافحة الإيدز "عليو جامبو"، عن إصابة أكثر من 150 ألف طفل في بلاده بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".

وبحسب البيان الصادر عنه، فإن 80 ألف طفل فقط من بين المصابين يتلقون العلاج المنتظم في الوقت الحالي، مضيفاً أن نيجيريا أحرزت تقدماً كبيراً في السنوات الماضية في مكافحة الفيروس.

وأفاد جامبو أن هناك ما يقدر بنحو مليون و800 ألف شخص نيجيري مصابون بالإيدز، وأن 90 بالمئة منهم على علم بإصابتهم، من بينهم 96 بالمئة يخضعون للعلاج.

وأكد أنهم سيواصلون حملاتهم من أجل التصدي لانتشار المرض بالبلاد، مطالباً المواطنين بإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من خلوهم أو إصابتهم بالفيروس.