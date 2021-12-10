الأمم المتحدة: قلقون جراء انتهاك حقوق الإنسان بالسودان

أعربت بعثة الأمم المتحدة بالسودان، اليوم الجمعة، عن قلقها جراء انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد

وقالت البعثة الأممية، في بيان: "لقد أعربنا علنا عن قلقنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز غير القانوني لمئات الأشخاص، والهجمات على الصحفيين والحقوقيين، وموت العديد من الأشخاص نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من قوات الأمن خلال الاحتجاجات الأخيرة".

وأضافت: "للشعب السوداني الحق في الاحتجاج السلمي، ويجب السماح للصحفيين بأداء عملهم بحرية"، مؤكدة على ضرورة حماية نشطاء المجتمع المدني وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة.

وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أن حصيلة قتلى الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بلغت 44 شخصا.

ونفذ عشرات الصحفيين بالعاصمة السودانية الخرطوم، منتصف الشهر الماضي، وقفة احتجاجية رفضا للاعتقالات في صفوفهم والهجوم على مؤسساتهم الإعلامية وقمع حرية الرأي.

وتتواصل الاحتجاجات رغم إعلان البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، توقيع اتفاق جديد في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية).